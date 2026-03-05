Elena Maraga la maestra di Onlyfans bloccata a Dubai Luisa Corna è rientrata

Elena Maraga, nota come la maestra di Onlyfans, si trova bloccata a Dubai, mentre Luisa Corna è rientrata in Italia. Big Mama, tra le prime a commentare gli attacchi all’Iran, si trova ancora all’estero. La situazione coinvolge diverse figure pubbliche, ognuna con le proprie vicende personali e professionali, che si svolgono in contesti internazionali.

Il conflitto nell'area del Golfo si complica giorno dopo giorno a seguito degli attacchi all'Iran di Stati Uniti e Israele e dei tentativi di replica degli iraniani che hanno fatto crescere l'insicurezza in un'area ricca del mondo, che era in rapida ascesa, capace di attrarre molti italiani sia come meta di vacanza che per attività imprenditoriali, feste ed eventi. In particolare sono diversi i vip italiani che si sono ritrovati bloccati a Dubai dopo il blocco alla circolazione dei voli. Tra questi anche Elena Maraga, la maestra di Treviso diventata famosa per esser stata licenziata dopo la scoperta di un profilo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

