Elena Andreoli Sextet con Paolo Tomelleri al Piacenza Jazz Fest 2026 | presentazione dell’album Beautiful Love

Sabato 7 marzo al Piacenza Jazz Fest 2026 si tiene l’evento con Elena Andreoli Sextet e Paolo Tomelleri, che presentano l’album Beautiful Love. La serata vedrà un’esibizione che unisce eleganza, swing e tradizione jazzistica, con un focus su un’intensa interazione tra la voce e il clarinetto. L’intero progetto si concentra sull’intreccio tra i due strumenti e la loro capacità di comunicare emozioni.

Un incontro tra eleganza, swing e grande tradizione jazzistica: sabato 7 marzo il Piacenza Jazz Fest 2026 ospita Elena Andreoli Sextet con Paolo Tomelleri per la presentazione di Beautiful Love, un progetto che mette al centro un raffinato dialogo tra voce e clarinetto. Un concerto pensato per chi ama il jazz "classico" ma anche per chi vuole scoprire, dal vivo, quanto possa essere contemporanea la forza dello swing quando è suonato con stile, ascolto reciproco e personalità. Il cuore della serata è proprio l'interplay: la complicità tra Andreoli e Tomelleri guida un repertorio ricco di atmosfere, capace di alternare intensità e leggerezza, energia e cura del dettaglio.

Elena Andreoli (voce) Paolo Tomelleri (clarinetto) Stefano Pennini (piano) Davide Parisi (chitarra e ukulele) Carlo Bavetta (contrabbasso) Alberto Traverso (batteria e cori)