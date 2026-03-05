Ekipe Orizzonte da domani in campo a Napoli per la Final Six
Da domani, l’Ekipe Orizzonte scenderà in vasca a Napoli per la Final Six di Coppa Italia di pallanuoto femminile. La competizione si svolgerà al Centro federale “Scandone”, coinvolgendo le migliori squadre della stagione. La squadra torna in campo per disputa un torneo che rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario nazionale.
Le rossazzurre saranno in campo già domani, venerdì 6 marzo, alle 18:30 per il quarto di finale contro il Plebiscito Padova, match che mette in palio l'accesso alla semifinale del giorno dopo contro il Rapallo Pallanuoto. Le catanesi arrivano a questa sfida dopo aver giocato in campionato proprio contro le biancoscudate, superate in Veneto appena otto giorni fa per 12-4.
