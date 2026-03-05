eh no parolin le gru sono solo a teheran

Il segretario di stato ha rilasciato un’intervista ai media vaticani in cui ha affermato che le gru sono presenti esclusivamente a Teheran. Durante l’intervista, ha condiviso diverse osservazioni su questioni di attualità, lasciando intendere alcune posizioni ufficiali senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state riportate come parte di un discorso più ampio, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

In una lunga intervista concessa ai media vaticani, il segretario di stato Pietro Parolin ha detto molte cose giuste. Intanto, ha ricordato che “i popoli del medio oriente, comprese le già fragili comunità cristiane, sono nuovamente ripiombati nell’orrore della guerra, che spezza brutalmente vite umane, produce distruzione e trascina intere nazioni in spirali di violenza dagli esiti incerti”. Quindi ha affermato, da uomo di Dio qual è, che “la pace e la sicurezza debbano essere coltivate e perseguite attraverso le possibilità offerte dalla diplomazia, soprattutto quella esercitata negli organismi multilaterali, dove gli stati hanno la possibilità di risolvere i conflitti in modo incruento e più giusto”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

