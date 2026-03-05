Educazione e società | arriva al Senato il Kindness Act la proposta per misurare la gentilezza

Al Senato è stata presentata una proposta di legge chiamata Kindness Act, che mira a inserire la gentilezza tra gli indicatori di benessere scolastico BES. La legge prevede l’adozione di misure specifiche per contrastare il cyberbullismo nelle scuole e promuovere comportamenti più positivi tra gli studenti. La proposta si concentra su come misurare e favorire la gentilezza all’interno del sistema educativo.