Educazione e società | arriva al Senato il Kindness Act la proposta per misurare la gentilezza
Al Senato è stata presentata una proposta di legge chiamata Kindness Act, che mira a inserire la gentilezza tra gli indicatori di benessere scolastico BES. La legge prevede l’adozione di misure specifiche per contrastare il cyberbullismo nelle scuole e promuovere comportamenti più positivi tra gli studenti. La proposta si concentra su come misurare e favorire la gentilezza all’interno del sistema educativo.
