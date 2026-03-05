A Viterbo si è svolta una conferenza intitolata “Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell’Europa”, cui hanno partecipato oltre 20 eurodeputati del Gruppo Ecr provenienti da diversi Paesi. La riunione ha visto una delegazione internazionale riunirsi nella città italiana per discutere di temi legati alle radici cristiane e all’identità europea.

Più 20 eurodeputati del Gruppo Ecr provenienti da tutta Europa si sono ritrovati a Viterbo, che ha accolto la delegazione in occasione della conferenza dal titolo ‘Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell’Europa’. Il dibattito ha approfondito il legame tra identità europea, radici culturali e spirituali, competitività economica e coesione territoriale. In un contesto segnato da rilevanti sfide economiche, sociali e geopolitiche, il patrimonio di valori dell’Europa – intrecciato alla tradizione cristiana e umanistica – è stato proposto come leva strategica per rafforzare fiducia, capitale umano, qualità del lavoro e sviluppo equilibrato dei territori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ecr a Viterbo: “Legame indissolubile tra identità europea e radici cristiane”

Si è tenuta oggi a Viterbo la conferenza dal titolo 'Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell'Europa'

