Economia USA frena il passo | segnali di allerta da Beige Book Fed di marzo

L’economia degli Stati Uniti mostra segnali di rallentamento e una crescita disomogenea, secondo il Beige Book della Fed di marzo. I dati evidenziano un quadro economico frammentato, caratterizzato da variazioni nella dinamica di diversi settori. La situazione attuale indica un momento di transizione, con segnali di rallentamento che preoccupano gli analisti e gli operatori economici.

Crescita a macchia di leopardo e segnali di rallentamento Il quadro economico statunitense si fa più frammentato, riflettendo un momento di transizione delicato. Secondo l'ultimo Beige Book della Federal Reserve, "l'attività economica complessiva è aumentata a un ritmo da lieve a moderato in sette dei dodici distretti", ma si sta deteriorando la fiducia in alcune aree del Paese. Infatti, "il numero di distretti che hanno segnalato un'attività stabile o in calo è aumentato dai quattro del periodo precedente a cinque". Un segnale di come, nonostante la tenuta generale, una parte significativa del sistema economico stia iniziando a mostrare segnali di stanchezza sotto il peso dei tassi d'interesse e dell'inflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

