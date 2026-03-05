Aprire un negozio online è un’operazione accessibile, ma mantenere il suo funzionamento richiede attenzione ai dettagli nascosti. Il partner logistico, in particolare, gioca un ruolo cruciale nella gestione del magazzino, elemento che spesso passa inosservato ai clienti ma che influenza direttamente la qualità del servizio. La scelta di questa figura può determinare il successo o il fallimento di un ecommerce.

Aprire un ecommerce oggi è relativamente semplice. Farlo funzionare è un’altra storia. La differenza tra un negozio online che cresce e uno che arranca sta spesso in un elemento che il cliente finale non vede mai: il magazzino. È lì che si decide se un ordine parte in giornata o accumula ritardo, se il prodotto arriva integro o danneggiato, se il reso viene gestito con rapidità o si trasforma in un’esperienza frustrante. Con oltre 35 milioni di italiani che acquistano regolarmente online, come rilevato dal Consorzio Netcomm, il magazzino per ecommerce è diventato l’infrastruttura più critica per qualsiasi impresa che voglia competere nel commercio digitale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ecommerce e magazzino: perché il partner logistico decide il successo di un negozio online

"Lavoratori 'sottocosto' al magazzino logistico": il sindacato lancia la raccolta fondi per una cassa di solidarietà“Da oltre tre anni i lavoratori di Astercoop, la cooperativa che gestisce il magazzino Coop di Pievesestina a Cesena, chiedono il miglioramento delle...

Due pacchi sospetti in un magazzino logistico: sequestrati dai carabinieri quasi 42 grammi di marijuanaLa segnalazione è partita dal personale della struttura in via Emilia Pavese, la sostanza era già suddivisa in più dosi: indagini in corso Intervento...

Tutto quello che riguarda Ecommerce e magazzino perché il partner....

Temi più discussi: Yakkyo: la exit in Borsa di una ex startup dell’eCommerce; Il commerciale nelle spedizioni internazionali: ruolo chiave per crescere; ChatGPT Instant Check-out, inizia una nuova era dello shopping basato sull’AI; Colli di bottiglia logistici nel mercato europeo dell’e-commerce di ricambi auto.

Prestashop e gestionale: perché integrarli è diventato fondamentaleIntegrare Prestashop con un software gestionale è diventato un passaggio strategico per chi gestisce un e-commerce in modo strutturato. Quando shop online e amministrazione viaggiano su binari separat ... laltrapagina.it

Ecommerce nel 2026: perché non basta aprire uno shop (e cosa serve davvero per vendere online)Aprire uno shop è facile, farlo funzionare no. Scopri cosa serve davvero nel 2026 per un ecommerce che vende: strategia, SEO e fiducia ... sardegnareporter.it

New Balance 9060 Kids Disponibile in Store & sul nostro sito https://www.luckysportonline.com/it/ecommerce/search/ssearch=Scarpe facebook

Il 22 aprile a Milano si terrà “Ecommerce Italia Summit 2026” e avremo il piacere di avere Edoardo Primo, Country Manager Italia di @vivino, come relatore. Iscriviti all’evento "Ecommerce Italia Summit 2026": ecommerceitalia.info/report/ecommer… #Vivi x.com