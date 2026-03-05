Ecco ‘Running’ di corsa per sentirsi più sicuri

A Guastalla si è formato un nuovo gruppo di appassionati di corsa, partito con sei amici e ora composto da numerosi membri. L’obiettivo principale è praticare attività fisica per sentirsi più sicuri, coinvolgendo sempre più persone nel tempo. La community si sta sviluppando, attirando chi desidera condividere la passione per la corsa e migliorare il proprio benessere attraverso l’attività all’aperto.

C’è un nuovo gruppo a Guastalla. Si tratta di appassionati della corsa. Un gruppo inizialmente formato da sei amici, che però è riuscito a raccogliere una vera e propria "community" che continua a crescere. Un progetto a cui aderiscono anche donne che, correndo in gruppo, si dicono "più sicure", in particolare dal rischio di restare vittime di molestie o, comunque, di situazioni poco gradevoli a cui sono soggette troppo spesso donne che corrono da sole. Il gruppo Running è nato in modo spontaneo. "Ci trovavamo a correre insieme e ci siamo resi conto che mancava uno spazio aperto, informale, dove le persone potessero correre senza pressioni, senza cronometri, ma tutti insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco ‘Running’, di corsa per sentirsi più sicuri Torna a Brescia la Babbo Running, la corsa più natalizia dell'annoPrezzo Quote d'iscrizione: € 13 (comprende vestito completo di Babbo Natale - pantaloni, casacca, cintura, cappellino e barba - bag e pettorale gara,... Camminare insieme per restare in salute e sentirsi sicuri: al via le "Night Walk" del martedì seraIeri il debutto del progetto gratuito: il percorso è di 5 chilometri tra le vie del centro. That Mom Running with a Phone Strapped to Her Stroller Isn't Bad Tutti gli aggiornamenti su Ecco 'Running' di corsa per sentirsi.... Temi più discussi: Ecco ‘Running’, di corsa per sentirsi più sicuri; Boom scarpe da running su Google: +210% di ricerche, ecco le 10 più cercate; Cairo, ecco i Forrest Gump del Running Club Valbormida. Corsa e aperitivo contro il mugugno; Recupero corsa over 50: come adattare i giorni di riposo e prevenire gli infortuni nel running senior. Ecco ‘Running’, di corsa per sentirsi più sicuriSta prendendo piede la grande community che fa della socialità un’arma anti-degrado: quasi 200 partecipanti. E cresciamo ... ilrestodelcarlino.it Cairo, ecco i Forrest Gump del Running Club Valbormida. Corsa e aperitivo contro il mugugnoCosentino ha creato il gruppo Running Club Valbormida, la community dedicata a chi ogni domenica, ma non solo, si ritrova con le scarpe da ginnastica ai ... ilsecoloxix.it Sono alla ricerca di un running coach su Bologna. Corro costantemente da un anno e ho già corso due mezze maratone. Il mio obiettivo è migliorare la tecnica e preservarmi da infortuni per continuare a correre ancora a lungo... consigli - facebook.com facebook