Ecco l' eclissi totale immortalata la ' Luna di sangue' | spettacolare il colore rossastro e ramato

Il 3 e 4 marzo, a Cesenatico, Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, ha immortalato l’eclissi totale, nota come ‘Luna di sangue’. Durante lo spettacolare evento, il cielo si è tinto di colori rossastri e ramati, visibili nelle fotografie scattate in serata e nelle prime ore della notte. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e osservatori, che hanno potuto ammirare il fenomeno naturale.

“La Luna di sangue - spiega Briganti - è così definita poiché designa l'eclissi lunare totale, che ha raggiunto la sua pienezza il 3 marzo alle ore 11:33 ora italiana" La ‘Luna di sangue’, corrispondente al plenilunio di marzo, è stata fotografata a Cesenatico da Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, la sera del 3 marzo e nelle prima ora e mezza della notte del 4 marzo. “Nonostante la giornata di cielo coperto - spiega - che non prometteva lo spettacolo lunare, la luminosa Luna di sangue si è aperta un varco nel cielo, tra le nuvole, alle ore 20,49”. Ciò ha consentito a Lia Briganti di scattare alcune spettacolari fotografie dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

