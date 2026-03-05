È ufficiale | Missoni resta italiana ma esce la famiglia

La casa di moda Missoni ha confermato che continuerà ad essere italiana, escludendo la famiglia come proprietaria. Dopo aver annunciato un possibile passaggio a investitori stranieri, si è deciso di mantenere il controllo all’interno dell’Italia. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento rispetto alle prime intenzioni di cessione.

È ufficiale: la casa di moda italiana Missoni non passerà più in mani americane. A differenza di quanto preannunciato in precedenza, il brand resta italiano. Il salvataggio avviene grazie a Fsi, il più grande fondo di investimento dedicato ad un singolo Paese di tutta Europa. Infatti Fsi, infatti, sale dal 41% a circa il 75% del capitale. Mentre la holding Katjes Quiet Luxury, di proprietà elle famiglie Fassin e Bachmueller, rileverà circa il 25% dell'iconica griffe. Missoni resta italiana (ma la famiglia non ne farà più parte). Ad oggi sappiamo che Katjes Quiet Luxury è proprietaria del marchio Bogner. La?famiglia Missoni ha fondato il brand nel 1953, diventando in poco tempo uno dei simboli del made in Italy, ora esce definitivamente dal capitale, ma gestirà la fondazione Ottavio e Rosita Missoni.