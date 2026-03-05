Sul mercato delle Erbe cala il buio e si fa strada l’incertezza sul futuro. Un rappresentante dice che dovevano tornare al convento di San Domenico, ma nessuno ha ancora comunicato cosa succederà. La notizia è stata appresa dal giornale locale, dato che nessuna autorità o organizzatore si è ancora fatta avanti per confermare i piani. La situazione rimane quindi avvolta nel mistero.

"Che non si tornerà col mercato delle erbe più nel chiostro del San Domenico? L’abbiamo saputo leggendo il ’Carlino’ perché qui non si è fatto vivo nessuno. Adesso abbiamo chiesto un incontro con il nuovo assessore alle attività economiche Mattia Galeazzi. Dovrebbe incontrarci sabato e poi vediamo di capire che fine facciamo quali soluzioni hanno in mente", dice Enrico Bodiniche con le sue bancarelle di frutta e verdura, è uno degli ultimi due sopravvissuti alla diaspora delle ‘carrette colorate’ piene di frutti di stagione. "Perché quando ci siamo trasferiti qui l’ex assessore Frenquellucci ci aveva detto e promesso che saremo poi tornati all’interno del chiostro del San Domenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E su quello delle Erbe cala il buio: "Dovevamo tornare al S. Domenico ma non si sa che fine faremo"

