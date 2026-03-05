E’ scomparso l’avvocato Giovanni Frau

È deceduto l’avvocato Giovanni Frau, presidente della Fondazione Campus. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi incarichi legali, in particolare nel settore delle operazioni imprenditoriali di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Frau era riconosciuto come un professionista esperto e stimato, noto per il suo approccio innovativo e la capacità di affrontare questioni complesse con efficacia.

E' morto l'avvocato Giovanni Frau, presidente della Fondazione Campus. Avvocato esperto e stimato, nel corso della sua lunga carriera professionale ha seguito importanti operazioni imprenditoriali di rilievo nazionale ed internazionale, con un approccio sempre innovativo ed efficace. Tra i pochi avvocati in Italia ad occuparsi in modo continuativo e sistematico dell' industria turistico-ricettiva, ha accolto con entusiasmo e interesse la nomina alla presidenza della Fondazione nel 2022. Uomo di grande cultura e carisma, ha sempre considerato la trasmissione del sapere una missione fondamentale, dedicandosi alla promozione e valorizzazione della formazione ad ogni livello, sia attraverso la propria attività professionale e accademica, sia con inziative filantropiche.