E-policy per le tecnologie digitali a scuola | regolamento e delibere degli organi collegiali Domani online

Domani, 6 marzo 2026, saranno disponibili online una serie di documenti pubblicati sulla rivista “Gestire la scuola” riguardanti l’adozione di una E-policy per le tecnologie digitali nelle scuole. I materiali includono regolamenti e delibere degli organi collegiali, utili per le istituzioni scolastiche che intendono aggiornare le proprie politiche digitali. La pubblicazione è rivolta agli abbonati della rivista.

In arrivo domani 6 marzo 2026 per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una sedie di documenti utili per l’adozione di una E-policy per le tecnologie digitali a scuola. In arrivo 6 documenti + 2 guide: Un regolamento Delibera del Consiglio d’Istituto (adattabile per ordine e grado di scuola) Delibera del collegio dei docenti (adattabile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it E-policy per le tecnologie digitali a scuola: regolamento e delibere degli organi collegiali. ScaricaIn arrivo giorno 6 marzo 2026 per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una sedie di documenti utili per l’adozione di una E-policy per le... Una raccolta di contenuti su E policy per le tecnologie digitali a.... Discussioni sull' argomento E-policy per le tecnologie digitali a scuola: regolamento e delibere degli organi collegiali. Scarica; Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; Flussi di cassa. In arrivo lo slittamento dei termini e procedure semplificate per l’adozione del piano annuale; MSD si fa in due: focus su Oncologia e Specialty per sostenere la nuova pipeline. Famiglia nel bosco, al via da domani la perizia sui tre bambini #ANSA - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, al via da domani la perizia sui tre bambini #ANSA x.com