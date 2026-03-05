È morto Ambrogio Soncin storico ristoratore della Jesolo delle origini

È scomparso a 87 anni Ambrogio Soncin, noto ristoratore di Jesolo. La sua famiglia gestisce due locali famosi, Alla Darsena e Ai Pescatori, entrambi situati alle foci del Piave. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama gastronomico locale per molti anni. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia.

È mancato all'età di 87 anni Ambrogio Soncin, ristoratore jesolano la cui famiglia gestisce due noti ristoranti alle foci del Piave, Alla Darsena e Ai Pescatori. Soncin era stato consigliere comunale e assessore al commercio, oltre che dirigente di Confcommercio. Così viene ricordato dal presidente Angelo Faloppa: «Ambrogio è stato un valore aggiunto per la città: amava Jesolo, amava il lavoro che faceva ed ha contribuito alla sua crescita e alla valorizzazione dell’enogastronomia». Nel 2018 aveva ricevuto il “Dragondoro”, nella prima edizione di questo premio istituito dall’associazione culturale Monsignor Marcato in collaborazione con Comune, Aja e la stessa Confcommercio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Addio allo storico ristoratore Giorgio Vitelli: aveva 78 anniAscoli, 21 febbraio 2026 – Se ne è andato all’età di 78 anni, compiuti lo scorso mese, lo storico ristoratore ascolano Giorgio Vitelli.

Cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Giovanni Volpi ex titolare de il CantuccioArezzo, 28 febbraio 2026 – Cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Giovanni Volpi ex titolare de il Cantuccio.