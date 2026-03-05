Sofia Fiorini ha stabilito il nuovo record nazionale under 23 nei 3.000 metri indoor di marcia. La giovane atleta ha percorso la distanza in un tempo che batte il precedente limite stabilito, conquistando così un risultato che mette in evidenza le sue capacità in questa specialità. La gara si è svolta in una giornata dedicata alla competizione e ha visto Fiorini protagonista assoluta.

Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia. L’atleta casentinese, classe 2004, è tornata in pista ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona dove è riuscita nell’impresa di scrivere un’importante pagina della storia dell’atletica leggera tricolore: i 12:12.41 minuti con cui ha concluso la gara rappresentano la miglior prestazione di sempre nella categoria, andando a ristabilire un primato che resisteva dal lontano 1991 e che era stato fissato dalla compianta leggenda azzurra Anna Rita Sidoti. Questo risultato, tra l’altro, è valso il secondo posto sul podio alle spalle della sola campionessa olimpica Antonella Palmisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È l’under 23 più veloce

Android 17 beta 1 disponibile: più veloce, più intelligente e più adattabilequesto testo riassume le novità principali annunciate da google riguardo android 17 beta 1, l’introduzione del canary channel come modello di...

Più Veloce Della Luce

Aggiornamenti e notizie su È l'under 23 più veloce.

Temi più discussi: È l’under 23 più veloce; Serie C, le formazioni di Cittadella-Inter U23; U23, sabato con il Trapani; Una bella Italia vince 3-1 in casa del Portogallo. Zorri: Grande vittoria, dimostrato maturità e gestione.

Nasce l'Inter Under 23, è ufficiale: Vecchi è l'allenatoreAdesso è anche ufficiale: nasce l'Inter Under 23. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la società nerazzurra ha ufficializzato la nascita della seconda squadra, che nella ... sportmediaset.mediaset.it

Aspettando Vaz, Gasp si gode Venturino: c’è una Roma Under 23 che si fa largoChe la Roma non fosse un instant team per vincere lo scudetto fin da subito si era capito già in estate. Avere undici Malen aiuterebbe e non poco, ma la realtà dei fatti ... ilmessaggero.it

Alcaraz unbeaten run under threat from Sinner, Djokovic at Indian Wells #sportsnews #borneobulletin #Alcaraz #unbeatenrun #underthreat #from #Sinner #Djokovic #IndianWells - facebook.com facebook

Turno infrasettimanale in trasferta per l'Under 20 Campionato Primavera 1 28^ giornata Sassuolo Stadio "Enzo Ricci" 16.00 CET x.com