Dybala infortunato | la trasferta a Genova è a rischio?

Paulo Dybala è stato sottoposto a controlli medici dopo aver accusato un fastidio al ginocchio sinistro durante gli allenamenti. La sua presenza nella trasferta a Genova è ancora incerta mentre i medici continuano a valutare la situazione. La partita potrebbe essere influenzata dall’incertezza sulla disponibilità del giocatore.

Paulo Dybala resta al centro delle valutazioni mediche dopo un nuovo fastidio al ginocchio sinistro, in un contesto che potrebbe influire sulla trasferta di Genova. Lo staff medico monitorizza costantemente l’evoluzione del dolore e le condizioni fisiche dell’atleta, con l’obiettivo di definire tempi e possibilità di impiego. Durante l’allenamento odierno l’attaccante argentino è rimasto nel gruppo sino a un certo punto, poi ha rinunciato ad ulteriori sforzi a causa di un nuovo fastidio al ginocchio sinistro. Si tratta della stessa articolazione che in passato ha generato problemi, suscitando immediatamente preoccupazione nello staff tecnico. L’attenzione del medico è rivolta all’evoluzione del sintomo e alle eventuali risposte del corpo al riposo e al lavoro di riabilitazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

