Durante il ricevimento un genitore mi ha registrato e poi ha diffuso il video sui social Può farlo? La risposta dell’avvocato De Martino

Durante un incontro tra un docente e un genitore, può capitare che uno dei due utilizzi il cellulare per registrare la conversazione. Recentemente un genitore ha registrato un colloquio e successivamente ha condiviso il video sui social media. La questione riguarda la possibilità di diffondere un contenuto registrato in un contesto privato e le eventuali implicazioni legali di questa azione.

Durante un colloquio tra docente e genitore può accadere che uno degli interlocutori utilizzi il cellulare per registrare la conversazione. Ma quella registrazione può essere diffusa sui social? La questione riguarda insieme diritto alla difesa, tutela della privacy e possibili profili di diffamazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico: «Il mio nome ha la sua voce»Un primo gesto per tornare giorno per giorno a raccontare al suo pubblico come sta. “Il mio nome ha la voce di mio padre”: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave luttoStefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso. Approfondimenti e contenuti su Durante il ricevimento un genitore mi.... Temi più discussi: Dal palco dell’Ariston all’altare: i look del Festival di Sanremo 2026 da copiare; Lavori edili in ospedale durante le visite, la protesta: C’erano anche malati oncologici; Referendum costituzionale confermativo: è in corso l’invio dei plichi elettorali; L'ex c.t dell'Inghilterra Southgate per ristrutturare casa costretto a creare 8 nidi per pipistrelli. Damigella d’onore finisce in ospedale il giorno delle nozze: il terribile incidente durante il ricevimento immortalato in un video viraleMatrimonio da incubo per una damigella d’onore. Hannah Buresh, questo il suo nome, è diventata virale su Tiktok per un video che immortala il terribile incidente avvenuto durante il matrimonio della ... ilfattoquotidiano.it Sposo sparisce durante il ricevimento di nozze, la sposa va a cercarlo e lo scopre a fare sesso con una sua parente stretta: scoppia il caosDoveva essere il giorno più bello, una festa da favola in una location esclusiva sul mare della Riviera del Corallo, con oltre duecento invitati arrivati da tutta Italia e dall’estero. Invece, le ... ilfattoquotidiano.it Durante le nostre passeggiate potremmo imbatterci in dei veri e propri "fotomontaggi naturali". O almeno è questa l'impressione che si può avere osservando un fiore che ha subito il fenomeno della fasciazione: appare innaturalmente allungato e deformato, p - facebook.com facebook Nella notte e durante le prime ore del mattino, Tel Aviv ha effettuato nuovi raid aerei sulle città di confine nel sud del Libano, a Beirut e nel campo profughi palestinese di Beddawi, a Tripoli, dove ci sarebbero almeno due morti e un ferito x.com