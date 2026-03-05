Due etti di cocaina sequestrati dalla polizia | trovati in un borsone abbandonato in strada

La polizia ha sequestrato oltre 214 grammi di cocaina, trovata in un borsone abbandonato in strada. L'operazione è avvenuta in un'area urbana, dove gli agenti hanno individuato il borsone lasciato senza custodia. La sostanza stupefacente è stata successivamente messa sotto sequestro. Nessuno è stato arrestato o identificato al momento del ritrovamento.

Lo stupefacente sarebbe stato lanciato da una un’auto in corsa che poi si è allontanata. Indagini in corso a Cisterna per capire chi si trovava sulla vettura Un altro ingente quantitativo di droga sequestrato dalla polizia: si tratta di oltre due etti di cocaina, 214 grammi nello specifico, che sono stati trovati in strada in un borsone abbandonato. E’ accaduto a Cisterna nell’ambito delle attività di controllo del territorio da parte della polizia finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri più degradati delle città della provincia. Ricevuta la segnalazione, i poliziotti del Commissariato di Cisterna si sono portati immediatamente sul posto indicato e, dopo alcune ricerche nel punto segnalato, hanno rinvenuto un borsone con all’interno alcune buste intrise di sostanza oleosa e dal forte odore di caffè. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

