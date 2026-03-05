Due donne sono rimaste al freddo a causa di un guasto alla stufa a pellet, dopo aver trasferito la madre anziana a Pian degli Ontani. La Spes ha comunque assicurato loro l’assistenza necessaria, intervenendo per risolvere la situazione e garantendo supporto durante il periodo di disagio. La vicenda riguarda la mancanza di riscaldamento nelle abitazioni di queste persone.

Da quando si è trasferita con l’anziana madre a Pian degli Ontani, la stufa a pellet dell’abitazione assegnata dalla Spes non avrebbe mai riscaldato adeguatamente i sette termosifoni – lo dice la signora Rossella, recentemente traslocata a Pian degli Ontani da Ponte Sestaione –: zona notte e corridoio sono rimasti gelidi, costringendo le due donne a dormire in soggiorno. Dopo vari interventi, tra cui la sostituzione della canna fumaria e la manutenzione dell’impianto fatta da ditte specializzate inviate dalla Spes, la stufa ha continuato a dare problemi fino allo spegnimento definitivo. La madre, 73 anni che è di salute cagionevole, è stata ricoverata al pronto soccorso di San Marcello per difficoltà respiratorie legate al freddo, fortunatamente dimessa lo stesso giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due donne al freddo, ma la Spes ha garantito tutta l’assistenza

Avvocati, meno iscritti all’ordine ma ci sono più donne. Il presidente Marasca: “Garantita assistenza a tutti”ANCONA - Meno avvocati ma sale il numero delle donne tra i giovani professionisti.

Tutta colpa di quel gol a freddo, Volpe: “Il vantaggio ci ha penalizzato”Stranamente nervoso il tecnico del Latina, tanto da minacciare di non prendere parte alla conferenza stampa post gara per la troppa attesa.

Tutto quello che riguarda Due donne.

Discussioni sull' argomento Due donne al freddo, ma la Spes ha garantito tutta l’assistenza; Accoglienza, donne spaventate e lasciate al freddo: Si rincorre l'emergenza, manca una risposta strutturata. Cosa accadrà con la chiusura dei dormitori invernali?; Lavoro agricolo e freddo: ecco come comportarsi; Casa Grazia, la nostra sede aperta d'urgenza per non lasciare due donne in strada.

Due donne al freddo, ma la Spes ha garantito tutta l’assistenzaDa quando si è trasferita con l’anziana madre a Pian degli Ontani, la stufa a pellet dell’abitazione assegnata dalla ... lanazione.it

VanGogh , due donne contadine, marzo-aprile 1890. Olio su tela, 49,3 x 64 cm. La collezione E.G. Bührle, Zurigo. - facebook.com facebook