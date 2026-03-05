A Dubai, la moglie di Pirlo ha risposto ai commenti negativi degli haters italiani, cercando di ridimensionare il senso di allarme diffuso sui social. La città è al centro delle cronache internazionali a causa di alcune tensioni e minacce, mentre sui social si moltiplicano i messaggi di paura e insicurezza. In questo scenario, la donna ha deciso di intervenire per tranquillizzare i suoi follower.

Cosa sta succedendo a Dubai. In un momento in cui il Medio Oriente è al centro delle cronache internazionali, tra evacuazioni, missili e jet militari, Valentina Baldini, art advisor e moglie di Andrea Pirlo, allenatore dell'Fc United di Dubai, offre un punto di vista alternativo e sorprendentemente sereno. Mentre gli Stati Uniti ordinano l'evacuazione di 14 Paesi dell'area, tra cui Dubai, l'Italia appare lenta e incerta nel coordinare il rimpatrio dei connazionali, con ambasciate difficili da contattare, voli cancellati e prezzi lievitati fino a 5.000 euro. Tra i piemontesi espatriati per opportunità professionali migliori, molti sono preoccupati, ma Baldini invita a ridimensionare il panico e critica gli attacchi social agli expat: «Se chi va via sta bene, dà fastidio.

© Notizieaudaci.it - Dubai tra missili e paura: la moglie di Pirlo ridimensiona il panico e bacchetta gli haters italiani

