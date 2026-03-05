Droni Triton partiti da base NATO italiana | sono diretti verso il Golfo

Droni Triton sono partiti da una base NATO italiana e si dirigono verso il Golfo. I movimenti insoliti nel traffico aereo militare del Mediterraneo stanno attirando l’attenzione degli osservatori. Le operazioni sono state segnalate e monitorate nelle ultime ore. Nessun dettaglio sulle modalità o le finalità delle missioni è stato reso pubblico.

Movimenti insoliti stanno attirando l'attenzione degli osservatori del traffico aereo militare nel Mediterraneo. Negli ultimi giorni alcuni droni strategici statunitensi MQ-4C Triton sono stati segnalati in partenza dalla base di Sigonella, in Sicilia, per missioni di lunga durata dirette verso il Mediterraneo orientale. Le rotte seguite dai velivoli farebbero pensare a operazioni di sorveglianza che potrebbero estendersi fino alle aree più sensibili del Golfo Persico. La scelta della base siciliana non passa inosservata. In genere questi droni vengono impiegati molto più vicino al teatro operativo, con schieramenti nelle basi militari degli Emirati Arabi Uniti, in particolare nell'area di Abu Dhabi.