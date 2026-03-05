Drone su Nakhchivan | 4 feriti scuola colpita e ritorsione

Due droni hanno raggiunto l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, nella regione azera, e hanno colpito l’area causando quattro feriti e danneggiamenti a una scuola nelle vicinanze. L’attacco è stato effettuato senza che siano stati segnalati danni ingenti o altre vittime. La zona è stata immediatamente isolata dalle autorità locali.

Due droni hanno colpito l'aeroporto internazionale di Nakhchivan, nella regione azera omonima, causando quattro feriti. L'attacco, avvenuto oggi 5 marzo 2026, ha coinvolto anche una scuola nelle vicinanze e ha scatenato una forte reazione diplomatica da parte di Baku. L'incidente si è verificato mentre la tensione geopolitica nella regione era già alle stelle, con movimenti militari osservati sia dalla Turchia che dagli Stati Uniti. Le autorità azeri hanno convocato immediatamente l'ambasciatore iraniano per protestare contro l'azione. Il Bilancio Umano e i Dettagli dell'Attacco Quattro persone sono rimaste ferite durante lo scontro aereo che ha preso di mira infrastrutture critiche come il terminal aeroportuale e un edificio scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

