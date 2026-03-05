Drew McIntyre si esprime sul suo match a WrestleMania 42

Drew McIntyre ha dichiarato di voler affrontare un avversario in modo diretto e senza distrazioni durante WrestleMania 42, sottolineando la sua preferenza per una sfida singola. Ha reso noto che questa è la sua scelta per l’incontro principale dell’evento, senza menzionare altri dettagli o possibili rivali. La sua posizione è stata comunicata chiaramente attraverso un messaggio pubblico.

Drew McIntyre ha annunciato in modo inequivocabile la sua preferenza per un confronto diretto e senza distrazioni a WrestleMania 42, puntando su una sfida singola che merita il massimo livello di attenzione sul palcoscenico di Las Vegas. L’annuncio mette in chiaro la sua posizione e crea aspettative su come si delineerà lo scenario per lo show che si svolgerà in due serate. Durante un’intervista rilasciata a Complex Graps il 4 marzo, McIntyre ha messo in discussione la logica dell’ultimo Premium Live Event, suggerendo che la formula Elimination Chamber non si traduca automaticamente in un duello uno contro uno. Attualmente la sfida sembra orientata contro Randy Orton. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Drew McIntyre si esprime sul suo match a WrestleMania 42 Drew McIntyre dubita del suo futuro match a WrestleMania 42Questa notte dallo United Center di Chicago arriva un evento di rilievo che anticipa WrestleMania 42: un appuntamento di alto livello che concentra... Drew McIntyre svela i suoi piani per WrestleMania 42Questa notte, l’elimination chamber in programma a Chicago stabilirà lo sfidante di Drew McIntyre per il WWE Championship in vista di WrestleMania... Altri aggiornamenti su Drew McIntyre. Temi più discussi: Aggiornamenti sul possibile ruolo di Jacob Fatu a WrestleMania 42 della WWE; SmackDown 27.02.2026 L’ultimo biglietto per la Chamber; Le superstar della WWE che dovrebbero diventare il prossimo heel principale. WWE: Clamoroso SPOILER su Drew McIntyre vs. Cody RhodesNella prossima puntata di SmackDown, Drew McIntyre difenderà il titolo contro Cody Rhodes, e sembra che la WWE abbia dei piani clamorosi ... spaziowrestling.it WWE, Drew McIntyre: McTominay è il numero uno, lo aspetto sul ringL’Undisputed WWE Champion lancia la sfida: L'Italia ha una mentalità da stadio, mi sento uno di voi. Il 31 maggio a Torino sarà una battaglia ... corrieredellosport.it Drew McIntyre ai microfoni di Tuttosport in vista di Clash in Italy: “Arriverò a Torino alzando il titolo al cielo, mostreremo a tutti quanto sa urlare l’Italia. Tratterò la città come il mio Colosseo e poi vedremo una partita della Juventus” (via Tuttosport) #wwenews #w x.com Drew McIntyre crea scompiglio, ma non si separa mai dal suo Title! Non perderti l'episodio di WWE SmackDown con commento in italiano in onda dalle 23:15 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! - facebook.com facebook