Drew McIntyre ha dichiarato di voler affrontare Randy Orton a WrestleMania, affermando di desiderare solo lui nel match per l’Undisputed WWE Championship. La tensione tra i due lottatori si è intensificata nelle ultime settimane, con dichiarazioni pubbliche che sembrano mettere in discussione le prossime mosse nel percorso verso l’evento. La loro sfida sembra ormai inevitabile.

La tensione intorno all’Undisputed WWE Championship resta al massimo livello, con Drew McIntyre deciso a fissare le condizioni del main event in programma a Las Vegas. Il campione sostiene una sfida uno contro uno, cruda e priva di interferenze, ritenendo indispensabile salvaguardare il prestigio della cintura. La cornice della prossima serata appare definita dalla volontà di non scendere a compromessi con formule a più contendenti. McIntyre ha respinto l’idea di match multipli, insistendo sull’esigenza di una contesa diretta che valorizzi l’integrità del titolo. In questa cornice, il campione ha focalizzato l’attenzione sul rispetto delle gerarchie tradizionali, puntando a una prestazione che decida da sé chi sia il detentore in palio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Drew McIntyre sfida Randy Orton: "A WrestleMania voglio solo te

Leggi anche: CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera

Drew McIntyre: “Non voglio affrontare Cody Rhodes a Wrestlemania”.Il guerriero scozzese ha chiarito che non vuole affrontare The American Nightmare a WrestleMania 42.

Drew Mcintyre vs Randy Orton at SmackDown 12:09:25

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Drew McIntyre.

Temi più discussi: Drew McIntyre difenderà il WWE Championship contro Cody Rhodes nel prossimo SmackDown; WWE: Drew McIntyre a WrestleMania 42, ancora niente è deciso; Chi sfida Drew ?; Spoiler shock | Drew McIntyre sfida Cody Rhodes.

WWE: Drew McIntyre rompe il silenzio sul match di WrestleMania 42Drew McIntyre contro i match multi-man a WrestleMania 42. Scopri le sue parole a Complex Graps sulla sfida a Cody Rhodes e Randy Orton ... spaziowrestling.it

Drew McIntyre potrebbe perdere il titolo mondiale prima di WWE WrestleMania 42Drew stava aspettando di conoscere il nome del suo avversario per WrestleMania 42 e il match dell´Elimination Chamber che si è tenuto a Chicago alla fine di febbraio ha incoronato Randy Orton, che ha ... worldwrestling.it

Drew McIntyre ai microfoni di Tuttosport in vista di Clash in Italy: “Arriverò a Torino alzando il titolo al cielo, mostreremo a tutti quanto sa urlare l’Italia. Tratterò la città come il mio Colosseo e poi vedremo una partita della Juventus” (via Tuttosport) #wwenews #w x.com

Drew McIntyre crea scompiglio, ma non si separa mai dal suo Title! Non perderti l'episodio di WWE SmackDown con commento in italiano in onda dalle 23:15 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! - facebook.com facebook