Non ci sono umani nelle storie Disney. Persino nelle parodie più amate, anche quando ci sono ospitate eccellenti, tutto viene ricondotto al canone disneyano, con fisionomie che siano compatibili con paperi e topi. Regola non scritta che ha consentito di avere Topalbano o Vincenzo Paperica, ma che sembra tenere ben lontani personaggi effettivamente umani, una legge che viene però infranta con Dragon Lords, saga disneyana in cui finalmente i paperi Disney incontrano degli umani. Serviva una storia fantasy per dare vita a questo ribaltamento narrativo. Diverse saghe fantastiche disneyano hanno immaginato di viaggiare in altri mondi – da Donald Quest alla Trilogia della Spada di Ghiaccio sino a Ducktopia – ma anche in questi casi, umani non pervenuti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dragon Lords: draghi, paperi e umani

House of the Dragon stagione 3: teaser infuocato con draghi in guerra – “From Fire Comes Darkness”!HBO ha rilasciato oggi il primo teaser trailer della terza stagione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones che torna a infiammare...

Dragon Trainer, la magia del Natale tra vichinghi e draghi su Sky Cinema Uno e NOWIl live action diretto da Dean DeBlois porta sullo schermo una storia di amicizia e coraggio ambientata a Berk, con Hiccup e Sdentato protagonisti di...