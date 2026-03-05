Dove vedere Indian Wells 2026 live | streaming gratis e tutti i match in diretta TV

Il torneo di Indian Wells 2026 si svolge in California dal 4 al 15 marzo e coinvolge i principali tennisti mondiali. La competizione sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming gratuito, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutti i match. Le partite si svolgono sui campi del deserto californiano, con numerosi incontri che attireranno grande attenzione.

Il grande tennis mondiale riparte dalla California. Da mercoledì 4 marzo e fino a domenica 15, si accendono i riflettori sull’edizione 2026 del BNP Paribas Open, primo grande snodo della stagione sul cemento e appuntamento che tradizionalmente segna l’inizio del “Sunshine Double“, la doppietta americana che proseguirà poi nella seconda metà di marzo con il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streamingParte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo.

Una raccolta di contenuti su Indian Wells.

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Atp Indian Wells, dove vedere il torneo Masters 1000 in tv e streaming; Indian Wells 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streaming; Come vedere tutto l'Indian Wells 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa.

Jannik Sinner - Dalibor Svrcina a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner debutta nel secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026 contro Dalibor Svrcina: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com

Atp Indian Wells, dove vedere il torneo Masters 1000 in tv e streamingOltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più i ... sport.sky.it

«Obiettivi e traguardi ci sono ancora» Le dichiarazioni di Djokovic nella conferenza stampa pre Indian Wells: https://www.supertennis.tv/News/Atp/indian-wells-djokovic-conferenza-stampa-vigilia - facebook.com facebook

La foto virale da Indian Wells: Jasmine #Paolini e... #EmilyinParis! x.com