Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana | orari Val di Fassa e Kranjska Gora canali streaming

Questo fine settimana, gli appassionati di sci alpino potranno seguire le gare di Coppa del Mondo trasmesse in televisione. Le competizioni si svolgono in Val di Fassa e a Kranjska Gora, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo. Gli orari delle gare, i canali e le piattaforme di streaming sono stati comunicati e saranno disponibili per gli spettatori. La stagione si avvia alla conclusione con queste ultime prove.

La Coppa del Mondo di sci alpino è entrata nel suo ultimo mese. Sarà un fine settimana tra Italia e Slovenia per il Circo Bianco. Infatti le donne saranno protagoniste in Val di Fassa per una tre giorni dedicata completamente alla velocità (in programma due discese e un superG), mentre gli uomini saranno di scena a Kranjska Gora per un weekend tutto per le discipline tecniche (un gigante ed uno slalom). Sulla pista "La Volata" c'è grande attesa per le azzurre, che puntano ad essere protagoniste. Sofia Goggia punta ad ottenere la prima vittoria della stagione in discesa libera e spera di riaprire anche la corsa alla coppa di discesa. La bergamasca poi punta a suggellare anche la coppa di superG nella giornata di domenica.