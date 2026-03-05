Dove vedere il Gp d' Australia di F1 in tv e streaming

Il primo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 si svolge sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. La gara si può seguire in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme di streaming. Dalle prove sul campo, il motore Mercedes appare essere il più performante al momento. La competizione si prospetta molto avvincente, con i piloti pronti a sfidarsi fin dai primi giri.

Archiviate le due sessioni di test in Bahrain, si alza il sipario sul Mondiale di F1. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, ci sarà il primo Gp della stagione. Si corre in Australia sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (weekend 6-8 marzo). Dai test il motore Mercedes sembra essere davanti a tutti. George Russell e Kimi Antonelli partono favoriti. Naturalmente c’è grandissima attesa per le Ferrari, molto competitive nei test, nei quali hanno sfoggiato alcune novità, come l’ala posteriore «Macarena» per massimizzare l’aerodinamica attiva. Charles Leclerc e Lewis Hamilton non vedono l’ora di scendere in pista con la SF-26. Il grande obiettivo è quello di tornare a vincere una gara, mai successo nel 2025, e tentare di riportare i titoli mondiali a Maranello. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

