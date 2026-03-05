Dove vedere finale Masterchef Italia 15 | streaming gratis e diretta TV in chiaro?

La finale di Masterchef Italia 15 si svolgerà presto e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming gratuito. La trasmissione è prodotta da Endemol Shine Italy e, fino ad ora, è stata visibile esclusivamente su Sky Italia. I fan del cooking show potranno seguire l’evento in chiaro attraverso canali digitali o in diretta televisiva.

La quindicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso in esclusiva da Sky Italia, si appresta a vivere il momento più atteso: la finale. In scena giovedì 5 marzo 2026 – in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, quattro concorrenti si contenderanno il titolo. Chi vince Masterchef? Stasera la finale, i più quotati dai bookmakers e gli spoiler sulla puntataSono Dounia, Carlotta, Matteo Rinaldi e Teo a contendersi il titolo di vincitore per l'ultima puntata di Masterchef Italia 15: scopriamo chi sono i ... Chiude Masterchef Italia 15: tutti i dettagli della finalissimaArriva alla finale la quindicesima edizione di Masterchef Italia: cosa succederà nelle due puntate di giovedì sera?