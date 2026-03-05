Dove tutto è iniziato il nuovo spettacolo di Lucia Barra debutta ad Arzano

Ad Arzano debutta “Dove tutto è iniziato”, lo spettacolo di Lucia Barra che esplora la vita di una generazione cresciuta tra gli anni novanta e i primi duemila. La pièce mette in scena ricordi legati a un’epoca in cui un SMS aveva più valore di molte parole e le giornate in spiaggia si trascorrevano tra partite di Supersantos e attese per il bagno.

Debutta sabato 21 e domenica 22 marzo al Teatro Eduardo di Arzano Dove tutto è iniziato, nuovo spettacolo scritto e diretto da Lucia Barra, una produzione della compagnia teatrale Gli In-Stabili Uno spettacolo brillante che affonda lo sguardo in una generazione cresciuta tra gli anni novanta ed i primi duemila, quando la tecnologia più veloce era un SMS, uno squillo poteva dire più di mille parole, in spiaggia si giocava con il Supersantos e si aspettavano le tre ore per fare il bagno dopo mangiato la frittata di maccheroni. Un tempo in cui l'essere aveva un peso diverso, lontano dalla logica dell'esposizione continua e dei like che oggi scandiscono il ritmo delle relazioni.