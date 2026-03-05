Douglas Luiz si sblocca dopo due anni con un gol di tacco | cosa manca per il riscatto dalla Juve

Dopo due anni senza segnare, Douglas Luiz ha trovato la rete con un gol di tacco durante la partita tra Aston Villa e Juventus. Nonostante la sconfitta della squadra, il centrocampista brasiliano ha celebrato un momento significativo nella sua carriera. La sua prestazione ha attirato l'attenzione sul suo possibile riscatto dalla squadra inglese. La partita si è conclusa con una sconfitta per l'Aston Villa.