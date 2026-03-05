doppioalfabeto a urbisaglia due artiste unite in un progetto

Domenica alle 16.30 nella chiesa di San Giorgio a Urbisaglia si terrà l’inaugurazione di Feminae – Doppioalfabeto, un progetto artistico realizzato da Ombretta Buongarzoni e Francesca Leoni. L’evento riunisce le due artiste in un’esposizione che si svolge in un ambiente storico e suggestivo, creando un’occasione di confronto tra le loro opere. La cerimonia di apertura è aperta al pubblico.

Domenica, alle 16.30, nella suggestiva cornice della chiesa di San Giorgio a Urbisaglia, sarà inaugurato Feminae – Doppioalfabeto, progetto che nasce dall’incontro artistico tra Ombretta Buongarzoni e Francesca Leoni (nella foto). La scelta della data, simbolicamente legata alla Giornata internazionale della donna, rafforza il cuore tematico dell’esposizione: una riflessione profonda sul femminile inteso come territorio di memoria, ferita e trasformazione. Due artiste, due linguaggi, un’unica tensione espressiva. "Doppioalfabeto rappresenta un dialogo a due voci che attraversa il corpo, l’inconscio e le stratificazioni emotive dell’esperienza femminile – spiegano le promotrici –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

