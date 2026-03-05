Dopo l' appello social Big Mama torna in Italia da Dubai

Dopo un soggiorno a Dubai, Big Mama è tornata in Italia. Le fonti confermano che con uno dei sette voli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, la cantante è atterrata all'aeroporto di Bergamo. La sua presenza in Italia è stata registrata nel pomeriggio di oggi. La cantante era sbarcata a Dubai alcuni giorni fa prima di fare rientro nel paese.

Rientrata da Dubai anche ''Big Mama''. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. L'artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato dal Golfo, molti dei quali assistiti dal ministero degli Esteri che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli. Nei giorni scorsi la popstar aveva lanciato un appello sui social chiedendo all'Italia un aiuto concreto per consentire il suo rientro nel nostro Paese. Big Mama, infatti, si era trovata a Dubai proprio nella notte in cui Stati Uniti e Israele hanno iniziato a bombardare l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

