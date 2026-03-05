Dopo l’esperienza a Dubai, Tabatha è tornata tra i banchi. Al risveglio, si è trovata confusa e ha pensato di essere ancora bloccata lì, ma poi si è resa conto di essere a casa. La ragazza ha commentato:

"Appena sveglia ero confusa. Per un attimo ho pensato di essere ancora bloccata lì. Poi mi sono guardata intorno e ho realizzato di essere a casa. Mi sono tranquillizzata subito". È nel racconto del primo risveglio a casa che si concentra l'emozione per il ritorno alla normalità di Tabatha Iacopino. La studentessa riminese del liceo 'Cesare Valgimigli' è rientrata martedì sera da Dubai insieme ad altri 200 studenti italiani – fra i quali quattro riminesi – che, durante un progetto scolastico, erano rimasti bloccati negli Emirati a causa della crisi del Golfo. Dopo giorni scanditi dall'attesa e dall'incertezza, il volo di Stato è atterrato a Malpensa intorno alle 20.

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la paura a Dubai. Il rientro tra i banchi. Tabatha: "È bello tornare alla normalità"

Messina: Statale 113 Riaperta Dopo la Frana, Via Libera al Traffico e Rientro alla Normalità per la Provincia.

Big Mama bloccata a Dubai tra missili e paura: 'Vogliamo solo tornare a casa'

