Dopo i fischi e i cori ‘Meritiamo di più!’, gli appelli ‘Svegliatevi’ arrivati direttamente dagli spalti, dove non è mancato nemmeno un diverbio tra il presidente Salerno e un tifoso che l’aveva ripetutamente apostrofato, la frustrazione delle persone di fede granata si è riversata sui social. Le pagine ufficiali della Reggiana sono state prese d’assalto. Il tema centrale è stata la ‘non prestazione’ offerta con il Südtirol e, inevitabilmente, le impietose statistiche che ne sono derivate. "Un solo tiro in porta, centrale, al 95° – scrive Luciano Salardi- la sconfitta è meritata anche nelle dimensioni: dietro abbiamo ballato e davanti produciamo sempre una miseria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo i fischi, la rabbia sul web: "Richiamate Dionigi"

