Donne in scena | da Lucca all’Iran due spettacoli per l’8 marzo

Per l’8 marzo, il teatro di Porcari ospita due spettacoli: uno che ripercorre la storia delle donne locali e un altro che affronta i diritti umani in Iran. Gli eventi coinvolgono attori e registi che portano sul palco narrazioni diverse, con l’obiettivo di celebrare e riflettere sul ruolo femminile attraverso rappresentazioni teatrali. La serata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla giornata internazionale della donna.

Il teatro a Porcari diventa il palcoscenico per una riflessione profonda sul valore della donna, con due appuntamenti che uniscono storia locale e diritti umani. L'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara ospiterà domani alle 21 lo spettacolo Frammenti di donne in movimento, mentre Parvaneh prenderà vita venerdì 13 marzo sempre alla stessa ora. L'iniziativa non si limita a una semplice celebrazione dell'8 marzo, ma punta a trasformare la giornata in un momento di interrogazione critica sulla libertà e la dignità femminile. La scelta di due opere diverse riflette l'intento di coprire sia la memoria storica delle donne lucchesi sia le battaglie contemporanee per i diritti umani in contesti internazionali come l'Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

