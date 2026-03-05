Donne a Treviso | +1,1% occupazione ma divario con l’UE

A Treviso, l’occupazione femminile è cresciuta dell’1,1 per cento, secondo i dati più recenti. Nonostante questo incremento, il divario con le medie europee rimane evidente. Le donne rappresentano una parte sempre più significativa della forza lavoro locale, contribuendo alla crescita economica della zona. I numeri sottolineano un cambiamento nel panorama lavorativo, anche se le differenze rispetto all’Europa continuano a persistere.

Nel tessuto economico della Marca Trevigiana, le donne stanno diventando il motore principale della crescita occupazionale. Tra il 2023 e il 2024, il tasso di occupazione femminile ha registrato un incremento dell’1,1%, invertendo la tendenza negativa maschile che ha subito una contrazione dell’1,8%. Questo movimento demografico ed economico si colloca in un contesto dove il Veneto si conferma regione a forte vocazione imprenditoriale femminile. La provincia di Treviso si posiziona al terzo posto nella regione per presenza femminile nelle imprese artigiane, con oltre 6.500 donne ricoprono ruoli dirigenziali. Nonostante questi progressi, rimane un divario significativo rispetto ai livelli europei: il tasso di occupazione femminile locale è ancora dieci punti percentuali sotto la media del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Donne più istruite ma stipendi e pensioni dimezzati: il divarioIl rendiconto di genere dell'Inps conferma un divario strutturale che attraversa l'intera società italiana: le donne sono più diplomate e laureate...

Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uominiI dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento "Gender pension gap" mostrano un’Europa ancora attraversata da forti...

Occupazione femminile in crescita a Treviso: oltre 16 mila imprese guidate da donneOccupazione femminile in crescita nella Marca Trevigiana: +1,5% nel 2025 e oltre 16 mila imprese guidate da donne. nordest24.it

