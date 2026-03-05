Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast dell’ottava puntata

Stasera, giovedì 5 marzo 2026, va in onda su Rai 1 in prima visione l’ottava puntata di Don Matteo 15. La nuova stagione della fiction vede protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica. La puntata, che si inserisce nella programmazione serale, presenta una trama inedita e coinvolgente, con il cast che porta avanti le storie dei personaggi principali.

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione l’ottava puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Giulia è partita per Milano e la sua assenza pesa su Diego. In questo spazio di fragilità si inserisce Caterina, che non sa più quale sia la sua Vocazione e medita addirittura di lasciare l’Arma. Diego e Caterina si incontrano così; ognuno ferito a modo suo e sembrerebbe l’inizio di qualcosa di più che una semplice amicizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

