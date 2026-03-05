Don Matteo 15 chi è la piccola Elena Sophia Senise

Nel set di Don Matteo 15, è apparsa per la prima volta la piccola Elena Sophia Senise, una giovane attrice coinvolta nelle riprese della serie. Questa partecipazione segna un nuovo capitolo nel lavoro di produzione, che da anni coinvolge attori di diverse età. Elena Sophia Senise si unisce al cast, portando sul set il suo talento e la sua presenza tra i protagonisti dello sceneggiato.

Il set di Don Matteo è stato un banco d prova per molti giovani attori e attrici. Continua a esserlo ancora oggi e l’ultima della lista, in ordine cronologico, è Elena Sophia Senise. Una giovanissima interprete che non è però alle prime armi. Vanta già un po’ d’esperienze, grazie alle quali ha messo in evidenza il proprio talento. Continua il proprio percorso e ora ha una nuova ghiotta chance di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di massa, che da anni segue fedelmente la fiction di Rai 1. Chi è Elena Sophia Senise. Il 2025 della piccola attrice Elena Sophia Senise è stato davvero emozionante e colmo di soddisfazioni. Parliamo di una giovane promessa del cinema e della fiction italiana, che ha preso parte al successo di Pesci Piccoli 2, la serie dei The Jackal risultata a lungo tra le più viste in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elena Sophia Senise protagonista del film Rai “Seduci & Scappa”La giovane attrice Elena Sophia Senise sarà tra le protagoniste di “Seduci & Scappa”, in onda su Raiuno il 2 gennaio 2026.

