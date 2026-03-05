"8 Marzo - Aspettando la Par Condicio" è il titolo del nuovo libro di don Franco Cerri edito da Maria Pacini Fazzi che esce in occasione della Festa della Donna. "Ho voluto dedicare questo volume in “omaggio alla donna” a mia madre – scrive don Franco nella prima pagina – perché teneva molto a questo giorno, 8 marzo, festa della donna e giorno del suo compleanno, essendo nata, appunto, l’8". Il libro raccoglie gli articoli che don Franco ha scritto in occasione dell’8 marzo ma anche in altre occasioni dell’anno seguendo il suo stile attento all’attualità anche con toni critici e talvolta ironici. Il libro sarà presentato giovedì 26 marzo prossimo alle ore 16,30 presso il Real Collegio, piazza del Real Collegio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Franco Cerri. Un omaggio all’universo donna

Da don Franco Cerri un libro sull’8 marzo ‘aspettando la par condicio’Dedicato alla madre è una riflessione sul senso della festa, sottratta alla retorica e restituita alla sua natura originaria ... luccaindiretta.it

Diocesi: Lucca, in due incontri don Franco Cerri racconterà la sua esperienza da fidei donum in RwandaNel contesto dell’Ottobre missionario, a 60 anni dal Concilio Vaticano II (1962-1965) e dalla pubblicazione del decreto sull’apostolato dei laici (1965), l’arcidiocesi di Lucca propone alla comunità ... agensir.it