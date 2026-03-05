Domenico Caliendo il gesto choc fuori dall’ospedale Una donna si giustifica Lo fanno tutti

Una donna si è giustificata dicendo “Lo fanno tutti” dopo il gesto choc di Domenico Caliendo fuori dall’ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino, scomparso dopo un trapianto, è al centro di una vicenda che ha attirato l’attenzione di molti e ha suscitato forti reazioni. La situazione continua a generare discussioni e a scuotere l’opinione pubblica.

La vicenda del piccolo Domenico Caliendo continua a scuotere profondamente l'opinione pubblica. Il bambino, scomparso dopo un trapianto all'ospedale Monaldi di Napoli, è diventato nel giro di pochi giorni il simbolo di una tragedia che ha colpito al cuore un'intera comunità. Davanti alla struttura sanitaria, cittadini, amici e semplici passanti hanno lasciato peluche, fiori, candele e palloncini per ricordarlo, trasformando quello spazio in un luogo spontaneo di raccoglimento e memoria. Il ricordo del piccolo Domenico Caliendo è stato accompagnato da una grande ondata di solidarietà, con tanti gesti di affetto rivolti alla famiglia e alla sua storia.