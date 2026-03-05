Domenico Caliendo il gesto choc di una donna fuori dall’ospedale E si giustifica così | Lo fanno tutti

Una donna è stata segnalata mentre compiva un gesto shock fuori da un ospedale. Alla domanda sulle sue azioni, ha risposto semplicemente che “lo fanno tutti”. La vicenda riguarda il caso di un bambino scomparso dopo un intervento di trapianto presso l’ospedale Monaldi di Napoli, evento che ha suscitato grande scalpore tra l’opinione pubblica.

La vicenda del piccolo Domenico Caliendo continua a scuotere profondamente l’opinione pubblica. Il bambino, scomparso dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, è diventato nel giro di pochi giorni il simbolo di una tragedia che ha colpito al cuore un’intera comunità. Davanti alla struttura sanitaria, cittadini, amici e semplici passanti hanno lasciato peluche, fiori, candele e palloncini per ricordarlo, trasformando quello spazio in un luogo spontaneo di raccoglimento e memoria. Il ricordo del piccolo Domenico Caliendo è stato accompagnato da una grande ondata di solidarietà, con tanti gesti di affetto rivolti alla famiglia e alla sua storia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

