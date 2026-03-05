Dolomiti Energia partecipa alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo, in programma dal 4 al 6 marzo presso la Fiera di Rimini. L'azienda presenta la sua nuova identità visiva durante l'evento, che si concentra su tecnologie, servizi e soluzioni legate alla transizione energetica. La manifestazione si svolge in Italia e in Europa, attirando numerosi operatori del settore.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Dolomiti Energia partecipa alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo, in programma dal 4 al 6 marzo presso la Fiera di Rimini, l'evento di riferimento in Italia e in Europa per tecnologie, servizi e soluzioni per la transizione energetica. 'Rinnovabili, integrati, indipendenti': come racconta il nuovo payoff, indipendenza significa produrre energia rinnovabile italiana, significa essere un gruppo industriale solido che controlla l'intera catena del valore dell'energia, significa ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e proteggere persone e imprese dalle instabilità del mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dolomiti Energia a Key con la nuova identità visiva

Il ministro Fratin inagura Key energy, l’Italia al centro della nuova geografia dell’energiaIl ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: “L’Italia crede nelle rinnovabili e nella neutralità tecnologica, come parte di una strategia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dolomiti Energia.

Temi più discussi: Il Gruppo Dolomiti Energia anche quest'anno partecipa a Key-the energy transition expo: Ogni giorno ci impegniamo ad accelerare la transizione energetica dell'Italia; Trento batte in rimonta Treviso nello scrimmage di Castelfranco Veneto; Le proposte FIMER per la transizione energetica a KEY 2026.

Dolomiti Energia a Key con la nuova identità visivaRoma, 5 mar. (Adnkronos) - Dolomiti Energia partecipa alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo, in programma dal 4 al 6 marzo presso ... iltempo.it

Dolomiti Energia cambia volto e presenta il nuovo logoMILANO – Dolomiti Energia cambia volto. Il gruppo presenta la nuova identità di brand e il nuovo logo per rafforzare la riconoscibilità e rendere visibile la visione strategica del gruppo. Cambiano le ... repubblica.it

Nei padiglioni di Fiera Rimini debutta la nuova identità visiva lanciata da pochi giorni, Dolomiti Energia è presente in alcuni dei principali panel in programma. Il Ceo Stefano Granella: "Integriamo infrastrutture e servizi per offrire alla nostra community green, in - facebook.com facebook

Ottavi di finale di BKT Eurocup: derby europeo contro Dolomiti Energia Trento. Mercoledì 11 marzo ore 20.00 a casa nostra! Info e biglietti: shorturl.at/RABZg x.com