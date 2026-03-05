docufilm su massimo rao riprese finali tra napoli e san salvatore telesino

È stato completato il docufilm su Massimo Rao, con le riprese finali effettuate tra Napoli e San Salvatore Telesino. Il progetto cinematografico è stato ideato dal regista Paolo Fulvio Mazzacane e ora si avvia alla fase conclusiva della produzione. Le riprese sono state realizzate in diverse location dei due territori, con l’obiettivo di catturare aspetti significativi della vita e delle attività di Rao.

Dopo aver girato in Umbria, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Puglia, la produzione del docufilm "Questo e molto altro ho sognato" approda a Napoli e, soprattutto, a San Salvatore Telesino, paese natale dell'artista. Le riprese saranno effettuate a partire da sabato 7 marzo e si protrarranno fino al 19. "La nostra scelta è stata chiara fin dall'inizio – ha dichiarato il regista Paolo Fulvio Mazzacane – non raccontare Rao da fermi, ma inseguirlo nei luoghi che lo hanno trasformato. Abbiamo incontrato molte persone, abbiamo visto tante opere ed è stato un viaggio non solo geografico ma sentimentale". "La piena accoglienza in ogni parte d'Italia è stata meravigliosa.

