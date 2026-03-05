Docenti tutor e orientatori come vengono ripartite le risorse nelle scuole secondarie di secondo grado CHIARIMENTI Usr Puglia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha inviato una comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, dopo una nota precedente del 3 marzo. La comunicazione riguarda la ripartizione delle risorse destinate a docenti tutor e orientatori. La nota fornisce indicazioni specifiche su come vengono assegnati e distribuiti questi fondi tra le scuole della regione.

