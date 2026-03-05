Djokovic non si ferma | Voglio un altro Slam sono ancora il numero 3 del mondo

Il tennista serbo afferma di voler conquistare un altro Slam, sottolineando di essere ancora il numero 3 del ranking mondiale. Parla alla vigilia del torneo di Indian Wells, che rappresenta il suo secondo impegno stagionale dopo la finale degli Australian Open persa contro Alcaraz. La sua presenza all’evento è confermata, e le sue intenzioni sono chiare.

Il fuoriclasse serbo parla alla vigilia del torneo di Indian Wells, secondo impegno stagionale dopo la finale persa agli Australian Open contro Alcaraz. "Perché dovrei ritirarmi se ho ancora fuoco, qualità e motivazioni?" Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. Alla vigilia del suo esordio al torneo di Indian Wells — secondo appuntamento stagionale dopo la finale degli Australian Open persa contro Carlos Alcaraz — l'ex numero uno del mondo ha risposto con chiarezza a chi lo vede ormai prossimo al ritiro. "In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti. Novak Djokovic mette in allarme Jannik Sinner e Calros AlcarazLe parole dell'esperto tennista serbo riguardo il suo futuro non lasciano dubbi. «Obiettivi e traguardi ci sono ancora» Le dichiarazioni di Djokovic nella conferenza stampa pre Indian Wells. "Sono ancora il numero 3 del mondo, non è male in termini di ranking e risultati, sono ancora competitivo, andrò avanti finchè vorrò". Così Novak Djokovic in conferenza stampa "In tanti mi chiedete perché gioco ancora, per quanto voglio andare avanti.