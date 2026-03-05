Djokovic allontana il ritiro | Sono ancora il numero 3 del mondo voglio conquistare un altro Slam

Djokovic ha dichiarato di essere ancora il numero 3 del mondo e di voler conquistare un altro Slam, rispondendo alle domande sul motivo per cui continui a giocare e fino a quando intende farlo. L’atleta ha confermato la sua intenzione di proseguire la carriera nonostante le voci di un possibile ritiro. Le sue parole sono state riportate in un’intervista recente.

(Adnkronos) – “In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti. Sono ancora il numero 3 del mondo e non è male. Né in termini di ranking, né di risultati". Novak Djokovic, ex numero uno del tennis mondiale, ha parlato così alla vigilia dell'esordio al torneo di Indian Wells. Il secondo impegno della sua stagione, dopo la finale agguantata agli Australian Open e persa contro Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse serbo ha spiegato: "Ritiro? Sono ancora competitivo e continuerò finché lo vorrò. Perché dovrei fermarmi se sento ancora questo fuoco e ho qualità e motivazioni per andare avanti? Voglio conquistare un altro Slam, in Australia ci sono andato vicino". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, Alcaraz batte Djokovic 2-6/6-2/6-3/, 7° Slam in carriera vinto dallo spagnolo numero 1 al mondo – VIDEOPer Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, si tratta del settimo Slam in carriera, dopo i due US Open (2022 e 2025), i due Wimbledon (2023 e 2024) e i...

Djokovic parla del 'terzo incomodo' in conferenza | Australian Open

