Disturbi del comportamento alimentare la Asl Fg a chi ne soffre | Vi aiutiamo noi

La Asl di Foggia organizza incontri di informazione e sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rivolti a giovani e adulti, in occasione della giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’ che si celebra a marzo. Le iniziative mirano a fornire informazioni e supporto a chi affronta problemi legati al comportamento alimentare. Le sessioni si svolgono nel mese dedicato alla sensibilizzazione, coinvolgendo diverse fasce di età.

La Asl Foggia promuove incontri di informazione e sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rivolti a giovani e adulti, in occasione della giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’ che ricorre nel mese di marzo. Tre gli appuntamenti organizzati su iniziativa dell’ambulatorio Dca per la prevenzione, diagnosi e la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Dalle 10 alle 17, con ingresso libero, il 12 marzo è in programma l’open day nell’ambulatorio in via Montegrappa 25, a Foggia. Ad accogliere i cittadini sarà l’equipe composta da Patrizia Bianco, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile dell’ambulatorio; Alessia Aquilino, psicologa e psicoterapeuta; Maria Teresa Russo, psicologa e psicoterapeuta; Anna Paola Altieri, psicologa e psicoterapeuta; Erika Colletti, dietista e Rossana Giannetta, infermiera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L’arte incontra il movimento: campagna contro i disturbi del comportamento alimentareArte, movimento e partecipazione comunitaria s’intrecciano dando vita a un percorso esperienziale che favorisca consapevolezza e dialogo sui disturbi...

Peculato in Asl Fg: l'ex direttore del distretto condannato per i 21mila euro presi alle casse del CupRigettata la tesi difensiva, messo il sigillo sulla condanna per peculato dell'ex direttore di uno dei distretti sanitari della Asl Foggia.

Tutti gli aggiornamenti su Disturbi del comportamento alimentare....

Temi più discussi: Disturbi del comportamento alimentare: comprendere per intervenire; Auxologico in lilla: la giornata nazionale dei Disturbi Alimentari 2026; Fili invisibili: un incontro per comprendere e riconoscere i disturbi alimentari; Allenamenti, peso, prestazione: in Piemonte è allarme disturbi alimentari tra i giovani atleti.

Alba aderisce alla Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento AlimentareAlba aderisce alla Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare: le torri di Piazza Risorgimento si illumineranno di lilla ... ideawebtv.it

Disturbi del comportamento alimentare, la Asl Fg a chi ne soffre: Vi aiutiamo noiI disturbi del comportamento alimentare non sono scelte di vita, ma patologie della sfera psichica che determinano condotte disfunzionali e pericolose per la salute. Si tratta di condizioni complesse ... foggiatoday.it

Leggi l'articolo - Calcio, nutrizione sportiva e disturbi del comportamento alimentare: incontro con la Biellese #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #calcio #biella #biellese - facebook.com facebook