Distretto del Cuoio Trapani Pd | Approvata all' unanimità risoluzione per il rilancio del comparto

In un incontro in commissione Sviluppo economico, è stata approvata all'unanimità una risoluzione che riguarda il rilancio del distretto del cuoio a Trapani. La decisione mira a sostenere uno dei settori principali dell’economia locale, riconoscendone l'importanza e le difficoltà attuali. La risoluzione rappresenta un passo deciso per la tutela e lo sviluppo di questa filiera produttiva.

Il consigliere regionale spiega gli elementi del documento che intende portare "più investimenti, centralità del Valdarno e sinergia pubblico-privata" "Oggi segniamo un passo importante per la tenuta e lo sviluppo di uno dei motori economici della nostra regione: l'approvazione della risoluzione in commissione Sviluppo economico sul Comparto del Cuoio rappresenta una risposta concreta alle sfide che il settore sta affrontando". Così Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico, che commenta il via libera all'atto che punta a sostenere il settore moda in Toscana e quindi anche il distretto conciario. "Nello specifico - spiega Trapani - ho fatto proposte mirate a garantire operatività e legalità all'interno della filiera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Artigianato locale e tradizioni abruzzesi: approvata all’unanimità la risoluzione per la PresentosaLo annuncia il primo firmatario, Prospero: “Verso una legge per tutelare e promuovere il simbolo dell’artigianato abruzzese” È il gioiello che parla...

Leggi anche: Accordo per la rivalutazione dell’Indennità di Risoluzione del Rapporto per gli agenti e rappresentati di commercio del comparto artigiano

Una selezione di notizie su Distretto del Cuoio Trapani Pd....

Cuoio, audizioni in commissione Regione, Trapani (Pd): Urge cambio di passo per il distretto, serve lavoro di squadraEmerge con chiarezza l’urgenza di un cambio di passo. Non possiamo limitarci ad analizzare le difficoltà: serve un lavoro di squadre che coinvolga ... gonews.it

Sos dal distretto del cuoio: Servono ammortizzatori. No al limite dei 15 addettiS. CROCE SULL’ARNO (Pisa) Il 2024 si è chiuso con numeri allarmanti per il Distretto di Santa Croce (pelle, cuoio e... S. CROCE SULL’ARNO (Pisa)Il 2024 si è chiuso con numeri allarmanti per il ... lanazione.it